На юге россияне массово сдаются в плен: в ISW назвали причину

Российские военные. Фото: росСМИ

На Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

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Проблемы армии РФ

В ISW сообщают, что о проблемах с материально-техническим обеспечением говорил российский генерал Иван Попов, которого уволили недавно.

"Увольнение бывшего командующего 58-й российской общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и названные им проблемы продолжают влиять на российские военные операции на юге Украины и дискурс вокруг этих операций", — говорится в сообщении.

В результате этого российское информационное пространство якобы поделилось на два лагеря. Одни военные блоггеры осуждают Попова и утверждают, что ему не удалось решить проблему армии РФ. Другие, наоборот, поддерживают генерала и считают, что эти проблемы нуждаются в решении.

"Другой известный милблогер поддержал Попова, отметив, что проблемы, которые очертил Попов, кажутся более важными проблемами для Министерства обороны (МО) России, чем передача Попова в Сирию или другие меры смягчения информации", — говорят в ISW.

Россияне массово сдаются в плен

Также в информационном пространстве РФ распространяется информация о том, что из-за проблем с материально-техническим обеспечением на запорожском направлении российские военные массово сдаются в плен. Отмечается, что россияне не хотят воевать и капитулируют.

"Постоянные проблемы с материально-техническим обеспечением и операциями России на юге Украины, возможно, повлекли за собой неспособность или нежелание этих сил воевать и сообщали о капитуляции", — утверждают в ISW.

Напомним, британская разведка сообщила, что российской армии критически не хватает противобатарейной техники. Особенно речь идет о современных моделях, которые предпочитают в сухопутных битвах.