Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На юге россияне массово сдаются в плен: в ISW назвали причину arrow

На юге россияне массово сдаются в плен: в ISW назвали причину

19 июля 2023 08:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На юге россияне массово сдаются в плен: в ISW назвали причину
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

Читайте также:

Проблемы армии РФ

В ISW сообщают, что о проблемах с материально-техническим обеспечением говорил российский генерал Иван Попов, которого уволили недавно.

"Увольнение бывшего командующего 58-й российской общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и названные им проблемы продолжают влиять на российские военные операции на юге Украины и дискурс вокруг этих операций", — говорится в сообщении.

В результате этого российское информационное пространство якобы поделилось на два лагеря. Одни военные блоггеры осуждают Попова и утверждают, что ему не удалось решить проблему армии РФ. Другие, наоборот, поддерживают генерала и считают, что эти проблемы нуждаются в решении.

"Другой известный милблогер поддержал Попова, отметив, что проблемы, которые очертил Попов, кажутся более важными проблемами для Министерства обороны (МО) России, чем передача Попова в Сирию или другие меры смягчения информации", — говорят в ISW.

Россияне массово сдаются в плен

Также в информационном пространстве РФ распространяется информация о том, что из-за проблем с материально-техническим обеспечением на запорожском направлении российские военные массово сдаются в плен. Отмечается, что россияне не хотят воевать и капитулируют.

"Постоянные проблемы с материально-техническим обеспечением и операциями России на юге Украины, возможно, повлекли за собой неспособность или нежелание этих сил воевать и сообщали о капитуляции", — утверждают в ISW.

Напомним, британская разведка сообщила, что российской армии критически не хватает противобатарейной техники. Особенно речь идет о современных моделях, которые предпочитают в сухопутных битвах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз