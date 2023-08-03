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На півдні росіяни почали відступати: аналітики назвали причину

3 серпня 2023 12:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На півдні росіяни почали відступати: в чому причина
Українські військові успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times

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Контрнаступ ЗСУ на півдні

Повідомляється, що основні удари ЗСУ на півдні зосереджені на такі міста, як Мелітополь біля Азовського моря та Бердянськ на сході на Азовському узбережжі. 

Активізація контрнаступу Сил оборони пов'язана з нарощуванням військ минулого тижня. Тоді ж українські захисники почали проривати російську оборону, виснажуючи армію РФ та її артилерію. 

За словами західних чиновників, росіяни перенапружені, а також мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням. Окрім цього, на Заході очікують, що контрнаступ ЗСУ змусить поставити Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість, повернулися до тієї, яку "знають краще". 

Також ми писали про те, що Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

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