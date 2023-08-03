На юге россияне начали отступать: в чем причина

Украинские военные успешно работают на фронте. Фото: Генштаб

За последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, которые испытывают проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать назад.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Контрнаступление ВСУ на юге

Сообщается, что основные удары ВСУ на юге сосредоточены на таких городах как Мелитополь у Азовского моря и Бердянск на востоке на Азовском побережье.

Активизация контрнаступления Сил обороны связана с наращиванием войск на прошлой неделе. Тогда же украинские защитники начали прорывать российскую оборону, истощая армию РФ и ее артиллерию.

По словам западных чиновников, россияне перенапряжены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением. Кроме того, на Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ заставит поставить Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", — говорится в материале.

Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Также мы писали о том, что Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.