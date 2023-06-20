На півдні України повітряна тривога: загроза ракетного удару

Крилата ракета в повітряному просторі. Фото: google.com

Вночі, 20 червня, на півдні та сході України знову оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки БпЛА та ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 20 червня

Оновлено 00:11. У Повітряних силах повідомляють про ракетну небезпеку.

Оновлено 00:13. Повітряна тривога в низці південних та східних областей, зокрема в Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:23. Загроза для Кіровоградської області, як повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що в Повітряних Силах попередили про виліт стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Існує ракетна небезпека, зокрема на Півдні та Сході України.

Також ми писали, що вночі, 19 червня, в кількох областях України знову було оголошено повітряну тривогу. Також попереджали про ракетну небезпеку.