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На півдні України повітряна тривога: загроза ракетного удару

20 червня 2023 00:08
оновлено: 00:25
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Інна Буряк
редактор
На півдні України повітряна тривога: загроза ракетного удару
Крилата ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 20 червня, на півдні та сході України знову оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки БпЛА та ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:11. У Повітряних силах повідомляють про ракетну небезпеку.

Оновлено 00:13. Повітряна тривога в низці південних та східних областей, зокрема в Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:23. Загроза для Кіровоградської області, як повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що в Повітряних Силах попередили про виліт стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Існує ракетна небезпека, зокрема на Півдні та Сході України. 

Також ми писали, що вночі, 19 червня, в кількох областях України знову було оголошено повітряну тривогу. Також попереджали про ракетну небезпеку.

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