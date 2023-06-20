На юге Украины воздушная тревога: угроза ракетного удара

Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com

Ночью, 20 июня, на юге и востоке Украины снова объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки БПЛА и ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

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Напомним, что в Воздушных Силах предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3. Существует ракетная опасность, в частности, на Юге и Востоке Украины.

Также мы писали, что ночью, 19 июня, в нескольких областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Также предупреждали о ракетной опасности.