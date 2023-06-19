Ракетна загроза вночі 19 червня

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в кількох областях
19 червня 2023 01:58
оновлено: 02:08
Ракета злітає. Фото: УНІАН
Вночі, 19 червня, в кількох областях України знову оголошено повітряну тривогу. Також попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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