Ракетна загроза вночі 19 червня

Ракета злітає. Фото: УНІАН

Вночі, 19 червня, в кількох областях України знову оголошено повітряну тривогу. Також попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:58. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:02. Також ракетна загроза в Одеській та Миколаївській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:05. Повітряна тривога наразі в кількох областях.