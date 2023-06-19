Повітряна тривога вдень 19 червня — є загроза пускку ракет

В Україні масштабна повітряна тривога: є пуски ракет
19 червня 2023 14:00
У РФ злетіли бомбардувальники ТУ-22М3
В Повітряних Силах попередили про виліт стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Існує ракетна небезпека, зокрема на Півдні та Сході України.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
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Карта повітярних тривог в Україні станом на 13:58. "Почервоніли" східні та південні області.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що є висока імовірність пуску ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.
Після цього стало відомо, що ворог запустив ракети.
14:23 Моніторингові групи повідомляють, що бомбардувальники залишають Азовське море.
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