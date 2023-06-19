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В Україні масштабна повітряна тривога: є пуски ракет

19 червня 2023 14:00
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога вдень 19 червня — є загроза пускку ракет
У РФ злетіли бомбардувальники ТУ-22М3
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Повітряних Силах попередили про виліт стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Існує ракетна небезпека, зокрема на Півдні та Сході України. 

Про це повідомляють Повітряні Сили України.  

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Зліт бомбардувальників 19 червня

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Повідомлення про можливий пуск ракет. Фото: скриншот

Карта повітярних тривог в Україні станом на 13:58. "Почервоніли" східні та південні області. 

Згодом у Повітряних силах повідомили, що є висока імовірність пуску ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.

 

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Повідомлення про загрозу пуску ракет. Фото: скриншот

Після цього стало відомо, що ворог запустив ракети. 

 

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Повідомлення про пуски ракет. Фото: скриншот

14:23 Моніторингові групи повідомляють, що бомбардувальники залишають Азовське море. 

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Моніторингові групи. Фото: скриншот

Новина доповнюється. 

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