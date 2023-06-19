Повітряна тривога вдень 19 червня — є загроза пускку ракет

У РФ злетіли бомбардувальники ТУ-22М3

В Повітряних Силах попередили про виліт стратегічних бомбардувальників ТУ-22М3. Існує ракетна небезпека, зокрема на Півдні та Сході України.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Повідомлення про можливий пуск ракет. Фото: скриншот

Карта повітярних тривог в Україні станом на 13:58. "Почервоніли" східні та південні області.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що є висока імовірність пуску ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.

Повідомлення про загрозу пуску ракет. Фото: скриншот

Після цього стало відомо, що ворог запустив ракети.

Повідомлення про пуски ракет. Фото: скриншот

14:23 Моніторингові групи повідомляють, що бомбардувальники залишають Азовське море.

Моніторингові групи. Фото: скриншот

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