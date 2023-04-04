Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На півночі Криму було чути вибухи: деталі arrow

На півночі Криму було чути вибухи: деталі

4 квітня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Криму
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 4 квітня, у Вірменську на півночі Криму сталися гучні вибухи, про які повідомили місцеві жителі.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", під атаку могла потрапити ферма, на якій перебували окупаційні військовослужбовці.

Читайте також:

Вибухи у Криму

Імовірно, на покинуту ферму було здійснено удар з дрона, внаслідок чого виникла пожежа. При цьому повідомляється, що російські військовослужбовці були на території цієї ферми.

Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі ферми. Поки що не було жодних офіційних коментарів із цього приводу ні з боку України, ні з боку Росії.

Нагадаємо, що 1 березня в Бахчисараї в окупованому Криму пролунав потужний вибух. Причини невідомі.

Кримські Telegram-канали повідомляють, що вибуху почули жителі Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів Південного берега Криму. Місцеві жителі повідомляють, що у них затремтіли вікна, а також спрацювала сигналізація в автомобілях.

Також ми писали, що 20 березня у місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, стався вибух, який знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували під час транспортування залізницею.

Ці ракети розроблені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту і мають велику дальність поразки — понад 2500 кілометрів за наземними цілями й 375 кілометрів за морськими. Поки що невідомо, хто і яким чином організував цей вибух.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB