На півночі Криму було чути вибухи: деталі

Вибухи у Криму

У ніч проти 4 квітня, у Вірменську на півночі Криму сталися гучні вибухи, про які повідомили місцеві жителі.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", під атаку могла потрапити ферма, на якій перебували окупаційні військовослужбовці.

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Вибухи у Криму

Імовірно, на покинуту ферму було здійснено удар з дрона, внаслідок чого виникла пожежа. При цьому повідомляється, що російські військовослужбовці були на території цієї ферми.

Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі ферми. Поки що не було жодних офіційних коментарів із цього приводу ні з боку України, ні з боку Росії.

Нагадаємо, що 1 березня в Бахчисараї в окупованому Криму пролунав потужний вибух. Причини невідомі.

Кримські Telegram-канали повідомляють, що вибуху почули жителі Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів Південного берега Криму. Місцеві жителі повідомляють, що у них затремтіли вікна, а також спрацювала сигналізація в автомобілях.

Також ми писали, що 20 березня у місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, стався вибух, який знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували під час транспортування залізницею.

Ці ракети розроблені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту і мають велику дальність поразки — понад 2500 кілометрів за наземними цілями й 375 кілометрів за морськими. Поки що невідомо, хто і яким чином організував цей вибух.