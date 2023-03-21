Бавовна в Крыму 20 марта: эксперт объяснил взрывы в Джанкое

20 марта несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой в и.о. Крыма

Нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Похожие маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года.

Соответственно, "крымская бавовна" может свидетельствовать о возможности развития военной компании летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Важность Джанкой для россиян: объяснение

По его словам, первым этапом по деоккупации Херсонской и Харьковской областей было нанесение ударов по составам врага, местам накопления и сосредоточения тяжелой техники. То же мы сейчас наблюдаем в Крыму, в частности, во взрывах в Джанкое вечером понедельника 20 марта.

Дмитрий Снегирев

"Джанкой — важный железнодорожный узел, соединяющий оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей с аннексированными районами Крыма. Там расположен важный аэродром, который используется оккупационной армией для размещения подразделений ВВС. С его территории наносятся удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях", — напомнил Снегирев.

Также в районе Джанкоя, по его словам, сосредоточены большие склады с оружием, из-за чего там неоднократно и происходили "бавовны" раньше. Причем оккупанты хранят оружие и боеприпасы в помещениях, которые функционально не отвечают требованиям по такому хранению. В частности, это свинофермы и другие предприятия АПК Крыма, что создает опасности для гражданского населения.

"Хлопки, которые мы видим в Крыму, — четкий сигнал России, что Украина рассматривает исключительно военный характер освобождения полуострова. Если раньше обсуждался дипломатический путь, то сейчас планы существенно изменились. Нанесение ударов по военным объектам на территории Крыма — законные цели ВСУ. Это свидетельствует о том, что никаких красных линий, о которых говорит российский диктатор, не существует", — подытожил Снегирев.

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Бавовна в Джанкое: что известно

Напомним, в понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников (предварительно) атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Там расположена российская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.

Были слышны несколько сильных взрывов и выстрелы со стрелкового оружия. По данным украинской разведки, взрывы уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр", находившиеся там во время транспортировки по железной дороге.

В сообщении говорится, что эти ракеты разработаны для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота и имеют большую дальность поражения – более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским. Пока неизвестно, кто и как организовал этот взрыв.

Этот инцидент может иметь серьезные последствия для России, поскольку он может рассматриваться как еще один шаг в процессе демилитаризации страны. В то же время, это событие может подготовить полуостров Крым к деоккупации и возвращению его под контроль Украины. Кроме того, это может вызвать у россии необходимость пересмотра своей безопасности и оружейной программы.

После атаки беспилотников, оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в Джанкое.