На севере Крыма были слышны взрывы: детали

Взрывы в Крыму

В ночь на 4 апреля, в Армянске на севере Крыма произошли громкие взрывы, о которых сообщили местные жители.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", под атаку могла попасть ферма, на которой находились оккупационные военнослужащие.

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Взрывы в Крыму

Предположительно, на заброшенную ферму был совершен удар с дрона, в результате чего возник пожар. При этом сообщается, что российские военнослужащие находились на территории этой фермы.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах, произошедших в районе фермы. Пока не было никаких официальных комментариев по этому поводу ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Напомним, что 1 марта, в Бахчисарае в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. Причины неизвестны.

Крымские Telegram-каналы сообщают, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов Южного берега Крыма. Местные жители сообщают, что у них задрожали окна, а также сработала сигнализация в автомобилях.

Также мы писали, что 20 марта в городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, который уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся во время транспортировки по железной дороге.

Эти ракеты разработаны для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота и обладают большой дальностью поражения — более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским. Пока неизвестно, кто и каким образом организовал этот взрыв.