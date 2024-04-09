Взрывы на Полтавщине сейчас 9 апреля

На Полтавщине прозвучали взрывы
9 апреля 2024 01:55
На Полтавщине раздались взрывы
Взрывы раздались в Полтавской области ночью во вторник, 9 апреля. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
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Взрывы Полтавской области 9 апреля
"В Полтавской области раздался взрыв", — сообщили журналисты.
В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников в области.
"Шахеды" в Полтавской области - курсом на Полтаву", — заявили Воздушные Сили.
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