На Прикарпатті пролунали вибухи — ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури
На Прикарпатті російські загарбники завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. В результаті виникла пожежа.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВ Світлана Онищук у суботу, 27 квітня.
Обстріл інфраструктури у Прикарпатті
"Стурбованою була ця ніч для всієї України. Ворог знову завдав масованого удару по мирних містах", — зазначила Оніщук.
Вона додала, що на Прикарпатті метою став об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено відповідні служби.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", — зазначила Оніщук.
Також Оніщук закликав мирних жителів бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Раніше ми розповідали, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.
Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, якою є ймовірність відключень електроенергії . Поки що не передбачається запровадження графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.
Читайте Новини.LIVE!