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На Прикарпатті пролунали вибухи — ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури

27 квітня 2024 09:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Прикарпатті пролунали вибухи — ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури
Пожежники борються із вогнем. Фото: Івано-Франківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Прикарпатті російські загарбники завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВ Світлана Онищук у суботу, 27 квітня.

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"Стурбованою була ця ніч для всієї України. Ворог знову завдав масованого удару по мирних містах", — зазначила Оніщук.

Вона додала, що на Прикарпатті метою став об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено відповідні служби.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", — зазначила Оніщук.

Також Оніщук закликав мирних жителів бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ракети
Пожежники гасять вогонь. Фото: Івано-Франківська ОВА
ракети
Пожежні автомобілі. Фото: Івано-Франківська ОВА
ракети
Пожежники на місці обстрілу. Фото: Івано-Франківська ОВА

Раніше ми розповідали, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, якою є ймовірність відключень електроенергії . Поки що не передбачається запровадження графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

війна
пожежа
Івано-Франківськ
обстріли
ракетний удар

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