На Прикарпатье раздались взрывы — враг попал в объект критической инфраструктуры
На Прикарпатье российские захватчики нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате возник пожар.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в субботу, 27 апреля.
Обстрел инфраструктуры в Прикарпатье
"Беспокойной была эта ночь для всей Украины. Враг снова нанес массированный удар по мирным городам", — отметила Онищук.
Она добавила, что в Прикарпатье целью стал объект критической инфраструктуры. В результате этой атаки возник пожар. К ее ликвидации были привлечены соответствующие службы.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — отметила Онищук.
Также Онищук призвала мирных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее мы рассказывали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.
Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.
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