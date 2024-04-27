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На Прикарпатье раздались взрывы — враг попал в объект критической инфраструктуры

27 апреля 2024 09:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Прикарпатье раздались взрывы — враг попал в объект критической инфраструктуры
Пожарные сражаются с огнем. Фото: Ивано-Франковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Прикарпатье российские захватчики нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате возник пожар.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в субботу, 27 апреля.

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"Беспокойной была эта ночь для всей Украины. Враг снова нанес массированный удар по мирным городам", — отметила Онищук.

Она добавила, что в Прикарпатье целью стал объект критической инфраструктуры. В результате этой атаки возник пожар. К ее ликвидации были привлечены соответствующие службы.

"К счастью, обошлось без пострадавших", — отметила Онищук.

Также Онищук призвала мирных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

ракеты
Пожарные гасят огонь. Фото: Ивано-Франковская ОВА
ракеты
Пожарные автомобили. Фото: Ивано-Франковская ОВА
ракеты
Пожарные на месте обстрела. Фото: Ивано-Франковская ОВА

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

война
пожар
Ивано-Франковск
обстрелы
ракетный удар

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