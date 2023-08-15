На Прикарпатті уламки ракети впали на будинок: оприлюднено фото

Наслідки падіння уламків. Фото: ОВА

Вранці, 15 серпня окупанти здійснили масований ракетний обстріл. Вибухи лунали і у Івано-Франківській області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті.

"Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", — повідомила голова ОВА.

Потрощений дах будинку. Фото: ОВА

За її словами, постраждалих немає.

"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо!", — подякувала Онищук.

Пошкодження будинку через падіння уламків. Фото: ОВА

Також вона нагадала про необхідність спускатися в укриття під час небезпеки.

"Прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!", — зазначила вона.

Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, на Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу.

Також Садовий показав місце падіння ракети у Львові: "Дитячий садок знищено".

Водночас 15 серпня росіяни завдали ударів по Волині: є загиблі.