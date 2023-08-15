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На Прикарпатті уламки ракети впали на будинок: оприлюднено фото

15 серпня 2023 09:33
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Валерія Пержун
редактор
На Прикарпатті уламки ракети впали на будинок: оприлюднено фото
Наслідки падіння уламків. Фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вранці, 15 серпня окупанти здійснили масований ракетний обстріл. Вибухи лунали і у Івано-Франківській області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті.

"Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", — повідомила голова ОВА.

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Потрощений дах будинку. Фото: ОВА

За її словами, постраждалих немає. 

"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо!", — подякувала Онищук.

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Пошкодження будинку через падіння уламків. Фото: ОВА

Також вона нагадала про необхідність спускатися в укриття під час небезпеки.

"Прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!", — зазначила вона. 

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Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, на Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу.

Також Садовий показав місце падіння ракети у Львові: "Дитячий садок знищено".

Водночас 15 серпня росіяни завдали ударів по Волині: є загиблі.

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