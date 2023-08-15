На Прикарпатті уламки ракети впали на будинок: оприлюднено фото
Вранці, 15 серпня окупанти здійснили масований ракетний обстріл. Вибухи лунали і у Івано-Франківській області.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Що відомо про вибухи у Івано-Франківській області
Західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті.
"Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", — повідомила голова ОВА.
За її словами, постраждалих немає.
"Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо!", — подякувала Онищук.
Також вона нагадала про необхідність спускатися в укриття під час небезпеки.
"Прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами "повітряної тривоги". Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!", — зазначила вона.
Нагадаємо, на Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу.
Також Садовий показав місце падіння ракети у Львові: "Дитячий садок знищено".
Водночас 15 серпня росіяни завдали ударів по Волині: є загиблі.