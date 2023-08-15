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На Прикарпатье обломки ракеты упали на дом: опубликовано фото

15 августа 2023 09:33
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Валерия Пержун
редактор
На Прикарпатье обломки ракеты упали на дом: опубликовано фото
Последствия падения обломков. Фото: ОВА
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Валерия Пержун
редактор

Утром, 15 августа кафиры совершили массированный ракетный обстрел. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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Западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье.

"Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали в частный двор, повреждены хозяйственные здания и жилой дом", — сообщила председатель ОВА.

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Разбитая крыша дома. Фото: ОВА

По ее словам, пострадавших нет.

"Слово благодарности нашим защитникам, защищающим наши землю и небо!", — поблагодарила Онищук.

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Повреждение дома из-за падения обломков. Фото: ОВА

Также она напомнила о необходимости спускаться в укрытие во время опасности.

"Прикарпатцам напоминаю: война продолжается! Не пренебрегайте сигналами "воздушной тревоги". Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности людей рядом!", — отметила она.

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Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним, в Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения.

Также Садовый показал место падения ракеты во Львове: "Детский сад уничтожен".

В то же время 15 августа россияне нанесли удары по Волыни: есть погибшие.

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