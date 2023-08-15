На Прикарпатье обломки ракеты упали на дом: опубликовано фото
Утром, 15 августа кафиры совершили массированный ракетный обстрел. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковской области
Западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье.
"Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали в частный двор, повреждены хозяйственные здания и жилой дом", — сообщила председатель ОВА.
По ее словам, пострадавших нет.
"Слово благодарности нашим защитникам, защищающим наши землю и небо!", — поблагодарила Онищук.
Также она напомнила о необходимости спускаться в укрытие во время опасности.
"Прикарпатцам напоминаю: война продолжается! Не пренебрегайте сигналами "воздушной тревоги". Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности людей рядом!", — отметила она.
Напомним, в Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения.
Также Садовый показал место падения ракеты во Львове: "Детский сад уничтожен".
В то же время 15 августа россияне нанесли удары по Волыни: есть погибшие.