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На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових, — Маляр

9 травня 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових, — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На сайті Міністерства оборони України офіційно запрацював розділ для поранених військових. Він спрямований на надання підтримки бійцям, які травмувалися під час бойових дій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Розділ для поранених військових

Маляр розповіла, що через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА.

За словами заступниці міністра оборони, сайт простий у користуванні. Він містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо. 

До того ж на сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення". Його можна завантажити.

"Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо", — розповіла Маляр.

Раздел на сайте Минобороны для раненых военных
Розділ на сайті Міноборони для поранених військових. Фото: t.me/annamaliar
Раздел на сайте Минобороны для раненых военных
Розділ на сайті Міноборони для поранених військових. Фото: t.me/annamaliar
Раздел на сайте Минобороны для раненых военных
Розділ на сайті Міноборони для поранених військових. Фото: t.me/annamaliar

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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