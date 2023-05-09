На сайте Минобороны заработал раздел для раненых военных, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: mil.gov.ua

На сайте Министерства обороны Украины официально заработал раздел для раненых военных. Он направлен на оказание поддержки бойцам, которые травмировались во время боевых действий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Раздел для раненых военных

Маляр рассказала, что через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА.

По словам заместителя министра обороны, сайт прост в использовании. Он содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие при лечении, прохождении ВЛК, получении выплат и так далее.

К тому же на сайте есть "Справочник военнослужащего после ранения". Его можно скачать.

"Для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и так далее", — рассказала Маляр.

Раздел на сайте Минобороны для раненых военных. Фото: t.me/annamaliar

Раздел на сайте Минобороны для раненых военных. Фото: t.me/annamaliar

Раздел на сайте Минобороны для раненых военных. Фото: t.me/annamaliar

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению. При этом начало наступления будет зависеть от "оптимального момента" для того, чтобы "проявить успеваемость".

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.