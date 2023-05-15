Во что оккупанты превратили Крым: фото до и после
Временно оккупированный Крым претерпел сильные изменения от рук россиян. Так, захватчики превратили полостров за время оккупации из прекрасного курортного региона в военную базу.
На это в очередной раз обратили внимание пользователи соцсетей.
Как изменился Крым
Пользователи соцсетей вспоминают, каким Крым был до оккупации Россией и обратили внимание, что сейчас на месте пляжей, где могли бы отдыхать туристы — окопы, колючая проволока и бетонные "зубы дракона".
Напомним, что агенты движения "АТЕШ" успешно проникли на стратегически важные фортификационные сооружения в Крыму. Их присутствие замечено на разных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие местности.