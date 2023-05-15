Во что оккупанты превратили Крым: фото до и после

Фортификационные постройки в Крыму на берегу Черного моря. Фото: коллаж Новости.LIVE

Временно оккупированный Крым претерпел сильные изменения от рук россиян. Так, захватчики превратили полостров за время оккупации из прекрасного курортного региона в военную базу.

На это в очередной раз обратили внимание пользователи соцсетей.

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Пользователи соцсетей вспоминают, каким Крым был до оккупации Россией и обратили внимание, что сейчас на месте пляжей, где могли бы отдыхать туристы — окопы, колючая проволока и бетонные "зубы дракона".

Побережье Черного моря в Крыму, где отдыхают местные и туристы, до оккупации Россией. Фото: t.me/horevica

Вид берега Черного моря в Крыму ПОСЛЕ оккупации полуострова россиянами. Фото: t.me/horevica

Напомним, что агенты движения "АТЕШ" успешно проникли на стратегически важные фортификационные сооружения в Крыму. Их присутствие замечено на разных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие местности.