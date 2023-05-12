Поблизу Джанкоя впав російський вертоліт

Російський літак Мі-28. Фото: wikimedia commons/Aleksandr Markin

У п'ятницю, 12 травня, у селі Світле Джанкойського району впав російський вертоліт Мі-28. Обидва льотчики загинули.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що у четвер о 15:42 у Джанкойському районі Криму під час виконання планового навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-28, повідомило Міністерство оборони Росії.

Обидва льотчики загинули. У Міноборони РФ розповіли, що попередня причина катастрофи — нібито відмова техніки. Для з'ясування обставин туди направлено комісію Головного командування ВКС.

Зазначимо, село Світле розташовано приблизно у 30 км від Джанкою.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, місцеві жителі чули звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, "бавовну" помітили біля Козачої бухти, що за 15 км від центру окупованого Севастополя.

Також ми писали, що російські окупанти зазначають, що вночі 7 травня ЗСУ здійснили атаку на тимчасово окупований Крим за допомогою БпЛА. Над півостровом працювали системи ППО.

Додамо, у суботу, 6 травня, у Севастополі (Крим) пролунав вибух. Росія, як завжди, звинуватила у цьому українських військових.