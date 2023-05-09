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На сході України загинув іноземний журналіст Арман Солдін

9 травня 2023 21:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На сході України загинув іноземний журналіст Арман Солдін
Журналіст Арман Солдін. Фото: AFP
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На сході України 9 травня внаслідок російського обстрілу загинув відеожурналіст інформагенції AFP Арман Солдін. Журналіст потрапив під обстріл у місті Часів Яр. 

Про це повідомляє Інститут масової інформації та AFP

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"Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими", — йдеться у повідомленні AFP. 

В агенції зазначили, що Арман Солдін, який був відеокоординатором в Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу міста Часів Яр на Донеччині. 

"Напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута – епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців", — зазначається у повідомленні. 

Як повідомляє Al Arabia, журналісти AFP, які перебували з групою українських військових, потрапила під обстріл з "Градів" приблизно о 16:30. 

32-річний Солдін загинув, коли снаряд влучив неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.

Солдін народився в Сараєво, але був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім був найнятий у Лондоні.

Він був частиною першої команди AFP, яку було відправлено в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув уже наступного дня.

З вересня Солдін жив в Україні, регулярно їздив на передову на сході та півдні.

За даними ІМІ, Арман Солдін став 57 медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10 журналістом, убитим під час виконання професійної діяльності.

Нагадаємо, італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно 26 квітня отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. 

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