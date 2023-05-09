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На востоке Украины погиб иностранный журналист Арман Солдин

9 мая 2023 21:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На востоке Украины погиб иностранный журналист Арман Солдин
Журналист Арман Солдин. Фото: AFP
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На востоке Украины 9 мая в результате российского обстрела погиб видеожурналист информагентства AFP Арман Солдин. Журналист попал под обстрел в городе Часов Яр.

Об этом сообщает Институт массовой информации и AFP.

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"Мы подавлены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли с его семьей и близкими", — говорится в сообщении AFP.

В агентстве отметили, что Арман Солдин, который был видеокоординатором в Украине, погиб от ракетных обстрелов вблизи города Часов Яр Донецкой области.

"Нападение произошло в окрестностях города неподалеку от Бахмута — эпицентра боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев", — отмечается в сообщении.

Как сообщает Al Arabia, находившиеся с группой украинских военных журналисты AFP попали под обстрел из "Градов" примерно в 16:30.

32-летний Солдин погиб, когда снаряд попал недалеко от места, где он лежал. Остальные члены команды не пострадали.

Солдин родился в Сараево, но был гражданином Франции. Он начал работать на AFP в качестве стажера в римском бюро в 2015 году, а затем был нанят в Лондоне.

Он был частью первой команды AFP, которая была отправлена в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл уже на следующий день.

С сентября Солдин жил в Украине, регулярно ездил на передовую на востоке и юге.

По данным ИМИ, Арман Солдин стал 57 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии, и 10 журналистом, убитым во время выполнения профессиональной деятельности.

Напомним, итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино 26 апреля получил ранение из-за атаки оккупантов в Херсонской области. 

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