На службу до ЗСУ можуть стати турецькі САУ Firtina

Турецька САУ Firtina. Фото: турецькі ЗМІ

На озброєнні у Збройних Силах України можуть з'явитися самохідні гаубиці Т-155 Firtina калібру 155 мм. Їх може може передати Україні Туреччина.

Про це в інтерв'ю агенції "Укрінформ" повідомив бригадний генерал Олексій Громов, який є заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

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Повідомляється, що Туреччина доправить до України гусеничні САУ T-155 Firtina. Щоправда, коли саме наші ЗСУ отримають таку техніку, а також її кількість, наразі невідомо.

"Україна останнім часом отримала чимало зразків артилерійського озброєння іноземного виробництва. Станом на сьогодні це більше 10 різних типів артилерійських систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) та більше 5 типів реактивних систем залпового вогню (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-ІІ, LRU, APS-40, RM-70). При цьому очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися — таких як Archer, Firtina", — повідомив бригадний генерал Олексій Громов.

Зауважимо, на озброєнні ЗСУ зараз є кілька типів самохідних гаубиць. Якщо Україна таки отримає турецькі Firtina, то це значно посилить ЗСУ.

Турецькі САУ кращі за радянську 2С3 "Акація" або стару норвезьку M109A3GN.

Повідомляється також, що дальність стрільби Firtina II активно реактивними снарядами — 40 кілометрів. САУ отримала дистанційно керований бойовий модуль із кулеметом.

Характеристики:

Бойова вага: 56 тонн;

Довжина 12 м;

Ширина 3,5 м;

Висота 3,43 м;

Екіпаж: 5 (командир, водій, стрілець, 2 заряджальники);

Головне озброєння: MKEK калібр 155 мм 52 калібру;

Другорядне озброєння: 12,7 мм кулемет.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ знищили нову партію військової ворожої техніки. Внаслідок влучного удару було ліквідовано 72 окупанти.

Окрім цього, спільно з артилеристами Збройних Сил України вдалося додатково уразити 2 російських "Гради", 2 одиниці спеціальної техніки, 6 складів, а також 55 загарбників.