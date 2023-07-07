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Спецпризначенці СБУ знищили нову партію окупантів та їхню техніку: відео

7 липня 2023 19:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Спецпризначенці СБУ знищили нову партію окупантів та їхню техніку: відео
Момент знищення російської техніки та окупантів. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Спецпризначенці СБУ знищили нову партію військової ворожої техніки. Внаслідок влучного удару було ліквідовано 72 окупанти. 

Як знищували війську техніку та окупантів — оприлюднили відео в СБУ

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"Цього разу список ворожих втрат поповнили: 2 танки, 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б", 2 броньовики, станція РЕБ "Поле-21" та камера відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. А 72 окупанти різко "вибули з чату", — кажуть в СБУ. 

 

Окрім цього, спільно з артилеристами Збройних Сил України вдалося додатково уразити 2 російських "Гради", 2 одиниці спеціальної техніки, 6 складів, а також 55 загарбників.

Нагадаємо, що у Міноборони показали, що залишилося від ворожого танка, який підстрелила бригада "Маґура".

Додамо, що снайпер Збройних Сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.

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