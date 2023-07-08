На службу в ВСУ могут стать турецкие САУ Firtina

Турецкая САУ Firtina. Фото: турецкие СМИ

На вооружении в Вооруженных Силах Украины могут появиться самоходные гаубицы Т-155 Firtina калибра 155 мм. Их может передать Украине Турция.

Об этом в интервью агентству "Укринформ" сообщил бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

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Сообщается, что Турция доставит в Украину гусеничные САУ T-155 Firtina. Правда, когда именно наши ВСУ получат такую технику, а также ее количество, пока неизвестно.

"Украина в последнее время получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства. На сегодняшний день это более 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109 L119) и более 5 типов реактивных систем залпового огня (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-II, LRU, APS-40, RM-70), при этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались. таких как Archer, Firtina", — сообщил бригадный генерал Алексей Громов.

Заметим, что на вооружении ВСУ сейчас есть несколько типов самоходных гаубиц. Если Украина получит турецкие Firtina, то это значительно усилит ВСУ.

Турецкие САУ лучше советской 2С3 "Акация" или старой норвежской M109A3GN.

Сообщается также, что дальность стрельбы Firtina II активно реактивными снарядами — 40 километров. САУ получила дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом.

Характеристики:

Боевой вес: 56 тонн;

Длина 12 м;

Ширина 3,5м;

Высота 3,43 м;

Экипаж: 5 (командир, водитель, стрелок, 2 заряжателя);

Главное вооружение: MKEK калибр 155 мм 52 калибра;

Второстепенное вооружение: 12,7 мм пулемет.

Напомним, спецназовцы СБУ уничтожили новую партию военной вражеской техники. В результате точного удара было ликвидировано 72 оккупанта.

Кроме этого, совместно с артиллеристами Вооруженных Сил Украины удалось дополнительно поразить 2 российских "Града", 2 единицы специальной техники, 6 складов, а также 55 захватчиков.