Окупанти у Бахмуті опинилися в пастці ЗСУ, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform

Українські військові продовжують просуватися на декількох напрямках, зокрема на Бахмутському. У місті Донецької області російські окупанти опинилися у пастці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Російські війська продовжують наступ на таких напрямках:

Авдіївському;

Мар‘їнському;

Куп‘янському;

Лиманському;

Сватівському.

Окупанти намагаються прорвати українську оборону, однак безуспішно. За словами Маляр, наразі скрізь тривають гарячі бої без зміни положень.

Вона повідомила, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках — понад кілометр. На північному флангу тривають бої без зміни положень.

"В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", — розповіла Маляр.

Південь України

Українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі там тривають гарячі бої.

Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових — відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога", — розповіла Маляр.

За її словами, деякі ворожі підрозділи на Півдні відмовляються від участі у бойових діях через значні втрати у живій силі. Вона додала, що співвідношення безповоротних втрат на цих напрямках — 1 до 5,3.

Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, триває 499 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують російських загарбників.

Також ми писали, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України розпочали контрнаступ минулого місяця. Він продовжується і обов'язково буде успішним.