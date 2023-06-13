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На Сумщині окупанти обстріляли дитбудинок-інтернат з артилерії

13 червня 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Сумщині окупанти обстріляли дитбудинок-інтернат з артилерії
Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 13 червня, росіяни обстріляли Сумську область з артилерійських систем. Атаки зазнав  дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Зараз підопічні інтернату евакуйовані в більш безпечні місця. Процес евакуації проходив під особистим наглядом голови Сумської ОВА Володимира Артюха та Білопільського міського голови Юрія Зарка.

"Сьогодні о 05:10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося займання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", — сказав Володимир Артюх.

За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, вісім із них забрали до себе батьки або опікуни.

Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
Російські війська завдали удару по дитячому будинку на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що Генштаб повідомив, що в ніч проти 13 червня ворог цілив по Україні ракетами та дронами. За попередньою інформацією, РФ застосувала 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдала авіаційного удару 4 "шахедами", 1 — знищено нашими захисниками. 

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