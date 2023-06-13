В Сумской области оккупанты обстреляли детдом-интернат из артиллерии

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Сегодня, 13 июня, россияне обстреляли Сумскую область из артиллерийских систем. Атаковали детский дом-интернат в Белопольской общине.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Сейчас подопечные интерната эвакуированы в более безопасные места. Процесс эвакуации проходил под личным наблюдением председателя Сумской ОВ Владимира Артюха и Белопольского городского головы Юрия Зарка.

"Сегодня в 05:10, когда подопечные интерната еще спали, изверги обстреляли помещение интерната из ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание кровли актового зала интерната. К счастью, погибших и травмированных нет", — сказал Владимир Артюх.

По его словам, эвакуированы все 135 подопечных интерната в безопасные места, восемь из них забрали к себе родители или опекуны.

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли удар по детскому дому на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Напомним, ранее мы писали, что Генштаб сообщил, что в ночь на 13 июня враг целил по Украине ракетами и дронами. По предварительной информации, РФ применила 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 — уничтожен нашими защитниками.