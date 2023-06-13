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Цієї ночі ворог цілив по Україні ракетами та дронами, — Генштаб

13 червня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цієї ночі ворог цілив по Україні ракетами та дронами, — Генштаб
Військові виконують бойове завдання. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 475 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. Воїни ЗСУ стримують ворога, не дають йому захопити ще більше української території.

Сьогодні вночі РФ вкотре завдала ударів по Україні. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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"Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами", 1 — знищено нашими захисниками", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, ЗМІ стверджують, що в Україні посилюється мобілізація. Це пов’язано із початком довгоочікуваного контрнаступу Сил оборони України.

Через потребу ЗСУ у великій кількості людей призиватимуть, зокрема:

  • знятих з обліку за станом здоров’я;
  • чоловіків у віці від 28 до 60 років, які вважалися придатними або обмежено придатними;
  • чоловіків у віці від 18 до 27 років, які приходять на контрактну службу або перебувають на військовому обліку.

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