На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Внаслідок обстрілу росіянами загинули двоє людей

На Сумщині російські окупанти обстріляли молоковоз, в наслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram-каналі.

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"За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, 2 квітня 2023 року близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району. Від отриманих пошкоджень водій та пасажирка загинули.

Зазначається, що після належного документування наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, що російські війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють кордони Чернігівської та Сумської областей України.