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На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

2 квітня 2023 15:17
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Внаслідок обстрілу росіянами загинули двоє людей
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Сумщині російські окупанти обстріляли молоковоз, в наслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram-каналі.

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Деталі 

"За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, 2 квітня 2023 року близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району. Від отриманих пошкоджень водій та пасажирка загинули.

Зазначається, що після належного документування наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Наслідки обстрілу молоковозу на Сумщині

Наслідки обстрілу молоковозу на Сумщині

Наслідки обстрілу молоковозу на Сумщині

Наслідки обстрілу молоковозу на Сумщині

Нагадаємо, що російські війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють кордони Чернігівської та Сумської областей України.

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