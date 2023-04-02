Окупанти вивозять деревину із Запоріжжя та погрожують за український паспорт на Херсонщині

Війська рф мародерять в лісах та проводять обшуки в помешканнях українців

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Крім цього, російські війська займаються мародерством та примусовою паспортизацією в цих областях.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Примусова паспортизація та мародерство

На тимчасово зайнятій території України російські окупанти продовжують чинити мародерство. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс у південному напрямку.

В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України.

Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян російської федерації.

Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна так звана "влада", з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.

Нагадаємо, що у Маріуполі, окупованому загарбниками, продовжується посилене патрулювання вулиць після вибуху машини колаборанта. Окупанти шукають учасників руху спротиву та намагаються придушити його діяльність.