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На Сумщині під час ворожого обстрілу загинув 32-річний поліцейський

2 вересня 2023 22:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Сумщині під час ворожого обстрілу загинув 32-річний поліцейський
Загиблий слідчий Руслан Фараонов. Фото: Ігор Клименко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 2 вересня, через обстріл російських окупантів загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Сталося це у місті Середина-Буда, що у Сумській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, Руслан разом з іншими правоохоронцями фіксував наслідки попередніх атак, яких завдала РФ.

Що відомо про слідчого

"У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються", — зазначив Клименко.

Постійна загроза від РФ

Міністр зауважив, що населені пункти Сумщини, які розташовані біля кордону з Росією, постійно перебувають під ворожим вогнем. Протягом минулого тижня було задокументовано 187 російських атак, через які загинуло троє людей, ще 16 зазнали поранень.

Скриншот допису

Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда, що на Сумщині. Внаслідок цього постраждало двоє працівників "Сумиобленерго".

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