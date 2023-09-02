В Сумской области во время вражеского обстрела погиб 32-летний полицейский
Сегодня, 2 сентября, в результате обстрела российских оккупантов погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Произошло это в городе Середина-Буда в Сумской области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, Руслан вместе с другими правоохранителями фиксировал последствия предыдущих атак, нанесенных РФ.
Что известно о следователе
"У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", — отметил Клименко.
Постоянная угроза от РФ
Министр отметил, что населенные пункты Сумской области, которые располагаются у границы с Россией, постоянно находятся под вражеским огнем. В течение прошлой недели было задокументировано 187 российских атак, из-за которых погибли три человека, еще 16 получили ранения.
Напомним, 2 сентября российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. В результате пострадали двое работников "Сумыоблэнерго".