В Сумской области во время вражеского обстрела погиб 32-летний полицейский

Погибший следователь Руслан Фараонов. Фото: Игорь Клименко

Сегодня, 2 сентября, в результате обстрела российских оккупантов погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Произошло это в городе Середина-Буда в Сумской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, Руслан вместе с другими правоохранителями фиксировал последствия предыдущих атак, нанесенных РФ.

Что известно о следователе

"У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", — отметил Клименко.

Постоянная угроза от РФ

Министр отметил, что населенные пункты Сумской области, которые располагаются у границы с Россией, постоянно находятся под вражеским огнем. В течение прошлой недели было задокументировано 187 российских атак, из-за которых погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Скриншот сообщения

Напомним, 2 сентября российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. В результате пострадали двое работников "Сумыоблэнерго".