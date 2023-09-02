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Окупанти завдали удару по автівці енергетиків Сумщини: є постраждалі

2 вересня 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти завдали удару по автівці енергетиків Сумщини: є постраждалі
Наслідки російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 2 вересня, російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда, що на Сумщині. Внаслідок цього постраждало двоє працівників "Сумиобленерго".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Наслідки російського обстрілу

"За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Двоє працівників отримали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство", — зазначили у повідомленні.

Наслідки російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Наразі місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу. 

Наслідки російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Обстріли не вщухають 

1 вересня близько 12:00 російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки були поранені люди.

Раніше у Сумській області, у місті Ромни, окупанти зруйнували навчальний заклад, поціливши у нього ворожим дроном типу Shahed.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони щодня рятують життя мільйонів українців. Так, днями захисники збили крилату ракету Х-101, яка летіла на Київ.

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