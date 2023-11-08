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На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки пожежі

8 листопада 2023 05:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
На Сумщині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки пожежі
Українські рятувальники. Фото: Рубрика
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

На Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників в той час, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.

Про це ДСНС повідомила у Фейсбуці.

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Пожежа спалахнула у житловому секторі. Повторний обстріл змусив рятувальників терміново евакуюватися.

"У Сумській області російська армія обстріляла рятувальників під час здійснення ними ліквідації пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого удару по населеному пункту Шосткинського району", — мовиться у повідомленні.

Попри обстріли, після завершення ворожої атаки вогнеборці повернулися й остаточно загасили загоряння.

Росіяни продовжують атакувати Сумську область упродовж доби.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська й Середино-Будська громади.

РФ продовжує атакувати Україну

Російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 7 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранений 56-річний чоловік у Нікополі. 

У ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.

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