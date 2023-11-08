В Сумской области россияне обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия пожара
В Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.
Об этом ГСЧС сообщила в Фейсбуке.
Оккупанты атаковали Сумщину
Пожар вспыхнул в жилом секторе. Повторные обстрелы заставили спасателей срочно эвакуироваться.
"В Сумской области российская армия обстреляла спасателей во время совершения ими ликвидации пожара, вспыхнувшего в результате вражеского удара по населенному пункту Шосткинского района", — говорится в сообщении.
Несмотря на обстрелы, после завершения вражеской атаки пожарные вернулись и окончательно потушили возгорание.
Россияне продолжают атаковать Сумскую область в течение суток.
"В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов" , — говорится в сообщении.
Вражеские обстрелы подверглись Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Великописаревской и Середино-Будской общинам.
РФ продолжает атаковать Украину
Российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.
В ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры , которая является культурным наследием ЮНЕСКО.
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