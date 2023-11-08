В Сумской области россияне обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия пожара

Украинские спасатели. Фото: Рубрика

В Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Об этом ГСЧС сообщила в Фейсбуке.

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Пожар вспыхнул в жилом секторе. Повторные обстрелы заставили спасателей срочно эвакуироваться.

"В Сумской области российская армия обстреляла спасателей во время совершения ими ликвидации пожара, вспыхнувшего в результате вражеского удара по населенному пункту Шосткинского района", — говорится в сообщении.

Несмотря на обстрелы, после завершения вражеской атаки пожарные вернулись и окончательно потушили возгорание.

Россияне продолжают атаковать Сумскую область в течение суток.

"В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов" , — говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы подверглись Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Великописаревской и Середино-Будской общинам.

РФ продолжает атаковать Украину

Российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.

В ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры , которая является культурным наследием ЮНЕСКО.