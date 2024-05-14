Наступление России - на Сумщине начали эвакуацию

В Сумской области продолжается эвакуация в местах, где возможно наступление РФ, — ОВА
Председатель Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх заявил о проведении эвакуации в местах, где существует угроза возможного наступления Российской Федерации. Власти активно взаимодействуют с местным населением и обеспечивают его безопасность в условиях возможной угрозы.
Об этом Владимир Артюх заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 14 мая.
Эвакуация в Сумской области
"Мы эту информацию получили, Сумская ОГА 24/7 общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример громада Белополья, инфраструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем", — сказал Артюх.
В связи с постоянными обстрелами со стороны Российской Федерации местным жителям было рекомендовано эвакуироваться из 10-километровой зоны у границы. Глава Сумской ОГА отметил, что в прошлом году была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны, в которую вошли 115 населенных пунктов.
По его словам, более 12,5 тысяч населения уже эвакуировано, среди них около 2 000 детей.
Общение с военным командованием проходит круглосуточно для оперативного реагирования на ситуацию и координации действий.
Обстрелы Сумской области
По словам главы области, в течение последней недели россияне нанесли массированные удары по реактивным системам залпового огня, минометов, авиации и артиллерии по территории Белопольской громады.
"Вся инфраструктура уничтожается, основные социальные и аварийно-спасательные службы находятся в непосредственной близости. Поэтому на Совете обороны было принято решение о рекомендациях жителям этой громады эвакуироваться", — добавил глава ОВА.
Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области приближается чуть ли не к критической. Кроме того, считает он, российские военные могут начать наступление в Сумской области.
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