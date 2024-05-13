В Сумской области в двух населенных пунктах объявили эвакуацию

Эвакуация людей. Фото иллюстративное: Evgeniy Maloletka/AP

В Сумской области эвакуируют жителей еще двух городов. Речь идет о Белополье и Ворожбе.

Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Сумской ОВА.

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Скриншот сообщения Сумской ОВА

Что известно об эвакуации в Сумской области

Распоряжение об эвакуации из Белополья и Ворожбы подписал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил Президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", — отметил глава ОВА в ходе аппаратного совещания.

В общинах продолжается оповещение населения об эвакуации.

Жители Белополья и Ворожбы, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Особенно это касается семей с детьми. Эвакуированное население разместят в местах компактного проживания на территории области.

Также в области с июля 2023 года продолжается эвакуация населения из приграничных общин в пределах пятикилометровой зоны от границы с РФ. Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 общинах четырех районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.

"С января по апрель этого года на территории Сумской области от вражеских обстрелов и авиационных ударов погибли 40 жителей, ранены — 110, в том числе 13 детей. За минувшую неделю погибли три человека, ранены семь, из них трое детей. Берегите свою жизнь и здоровье" — заблаговременно эвакуируйтесь в безопасные места", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Краснопольской громады Сумской области. В результате этой атаки 70-летний мужчина погиб, а его 41-летний брат и 19-летний сын получили ранения.

Ранее в Генштабе предупреждали о том, что россияне наращивают военное присутствие вблизи границы с Сумской областью и минуют приграничные территории.