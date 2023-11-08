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На Сумщині військові збили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger

8 листопада 2023 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Сумщині військові збили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger
Військові працюють з ПЗРК Stinger. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі на Сумському напрямку українські військові знищили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger. Вона була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України. 

Про це повідомив командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв

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Наєв розповів, що сьогодні вночі на Сумському напрямку наші військові з ПЗРК Stinger знищили керовану авіаційну ракету,  яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни. Бійці радіотехнічних військ вчасно виявили ворожу ціль та професійно відпрацювали по ній. Втрат серед нашого особового складу та військової техніки немає.

"Дякую воїнам протиповітряної оборони, що сумлінно виконують завдання у Північній операційній зоні", — сказав командувач ОСУВ "Північ". 

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Нагадаємо, нещодавно бійці 47-ї ОМБр показали ефектне відео, як знищили декілька сотень танків та бронетранспортерів. 

Також генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22-ї ОМБр теж знищили чимало російської техніки.

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