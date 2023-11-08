В Сумской области военные сбили управляемую авиаракету из ПЗРК Stinger

Военные работают из ПЗРК Stinger. Фото: Армия Inform

Этой ночью на Сумском направлении украинские военные уничтожили управляемую авиаракету из ПЗРК Stinger. Она была запущена с самолета Су-34 на расстоянии 70 километров от государственной границы Украины.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев.

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Наев рассказал, что сегодня ночью на Сумском направлении наши военные из ПЗРК Stinger уничтожили управляемую авиационную ракету, запущенную с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны. Бойцы радиотехнических войск вовремя обнаружили вражескую цель и профессионально отработали по ней. Потерь среди нашего личного состава и военной техники нет.

"Спасибо воинам противовоздушной обороны, которые добросовестно выполняют задачи в Северной операционной зоне", — сказал командующий ОСУВ "Север".

Напомним, недавно бойцы 47-й ОМБр показали эффектное видео, как уничтожили несколько сотен танков и бронетранспортеров.

Также генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22-й ОМБр тоже уничтожили немало российской техники.