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На Сумщині ворожим обстрілом пошкоджено багатоповерхівку

27 травня 2023 17:35
- Каріна Бовсуновська
Окупанти вночі з артилерії обстріляли Глухів на Сумщині (фото)
Наслідки обстрілів рф у Глухові. Фото: Офіс генерального прокурора
- Каріна Бовсуновська

Російські війська в ніч на 27 травня обстріляли Глухів, що в Сумській області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали багатоповерхівка та приватні будинки.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Як з’ясували слідчі, окупанти з території рф обстріляли цивільну інфраструктуру Глухова, пошкодивши, зокрема, дах багатоповерхівки.

Також через обстріл у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни.

Досудове розслідування розпочате за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Наслідки обстрілів. Фото: Офіс генерального прокурора
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Наслідки обстрілів. Фото: Офіс генерального прокурора
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Наслідки обстрілів. Фото: Офіс генерального прокурора

На початку травня російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області, дві з них окупанти випустили по Глухову.

Ударом було пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Також були постраждалі.

Нагадаємо, 24 травня, російські окупали завдали удару по дитячому садочку в одній із громад Сумської області.

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