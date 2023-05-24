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Окупанти обстріляли дитячий садок на Сумщині

24 травня 2023 16:47
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Окупанти обстріляли дитячий садок на Сумщині
Наслідки обстрілу дитячого садочка на Сумщині. Фото: Сумська ОВА
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У середу, 24 травня, російські окупали завдали удару по дитячому садочку в одній із громад Сумської області. Всі деталі з'ясовуються.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область. Зокрема, постраждав дитячий садок.

"Сьогодні росіяни нанесли вогневе ураження орієнтовно КАБ (керована авіаційна бомба. — Ред.) (1 вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють територію Сумщини. Зокрема, 10 травня російські військові з артилерії обстріляли Білопільську громаду. Внаслідок ворожої атаки в селі Павлівка загинув місцевий житель, пошкоджено приватні будинки.

Також через високу загрозу російських обстрілів на Сумщині евакуювали цивільних громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади. 

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