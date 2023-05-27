Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли Глухов в Сумской области (фото)

В Сумской области вражеским обстрелом повреждена многоэтажка
Российские войска в ночь на 27 мая обстреляли Глухов в Сумской области. В результате повреждения получили многоэтажку и частные дома.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как выяснили следователи, оккупанты с территории России обстреляли гражданскую инфраструктуру Глухова, повредив, в частности, крышу многоэтажки.
Также из-за обстрела в трех частных домах вылетели окна, обломками иссечены заборы и стены.
Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В начале мая российская авиация нанесла удар управляемыми бомбами по Сумской области , две из них оккупанты выпустили по Глухову.
Ударом были повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Также были пострадали.
Напомним, 24 мая, российские оккупанты нанесли удар по детскому саду в одной из общин Сумской области.