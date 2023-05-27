Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли Глухов в Сумской области (фото)

Последствия обстрелов России в Глухове. Фото: Офис генерального прокурора

Российские войска в ночь на 27 мая обстреляли Глухов в Сумской области. В результате повреждения получили многоэтажку и частные дома.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Как выяснили следователи, оккупанты с территории России обстреляли гражданскую инфраструктуру Глухова, повредив, в частности, крышу многоэтажки.

Также из-за обстрела в трех частных домах вылетели окна, обломками иссечены заборы и стены.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора

Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора

Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора

В начале мая российская авиация нанесла удар управляемыми бомбами по Сумской области , две из них оккупанты выпустили по Глухову.

Ударом были повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Также были пострадали.

Напомним, 24 мая, российские оккупанты нанесли удар по детскому саду в одной из общин Сумской области.