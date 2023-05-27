Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Сумской области вражеским обстрелом повреждена многоэтажка arrow

В Сумской области вражеским обстрелом повреждена многоэтажка

27 мая 2023 17:35
- Карина Бовсуновская
Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли Глухов в Сумской области (фото)
Последствия обстрелов России в Глухове. Фото: Офис генерального прокурора
- Карина Бовсуновская

Российские войска в ночь на 27 мая обстреляли Глухов в Сумской области. В результате повреждения получили многоэтажку и частные дома.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также:

Как выяснили следователи, оккупанты с территории России обстреляли гражданскую инфраструктуру Глухова, повредив, в частности, крышу многоэтажки.

Также из-за обстрела в трех частных домах вылетели окна, обломками иссечены заборы и стены.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

null
Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора
null
Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора
null
Последствия обстрелов. Фото: Офис генерального прокурора

В начале мая российская авиация нанесла удар управляемыми бомбами по Сумской области , две из них оккупанты выпустили по Глухову.

Ударом были повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Также были пострадали.

Напомним, 24 мая, российские оккупанты нанесли удар по детскому саду в одной из общин Сумской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас