На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили три роти окупантів, — Тарнавський
Протягом 3 липня Сили оборони України тільки на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки. Убитими та пораненими росіяни втратили три роти.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Контрнаступ на півдні
За словами генерала Тарнавського, протягом доби Сили оборони України вибили російських окупантів з низки позицій.
Артилерія і ракетні війська ЗСУ здійснили за добу 1283 вогневі завдання.
Втрати росіян
Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що тільки за останню добу втрати російських військ убитими і пораненими склали три роти.
Крім того, було знищено 36 одиниць російської військової техніки.
Зокрема:
- 2 танки;
- 9 ББМ;
- 2 гармати Д-30;
- 4 одиниці БМ-21 "Град";
- 3 БпЛА Supercam;
- БпЛА "Ланцет";
- БпЛА "Орлан-10";
- 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- гармата 2С5 "Гіацинт-С";
- зенітний ракетний комплекс "Панцир-С";
- зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор";
- 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
- станція РЕБ.
Крім того, Сили оборони України знищили один пункт управління російськими військами та два склади з боєприпасами.
Нагадаємо, що у Якимівці, що на півдні Запорізької області, сьогодні, 4 липня, були уражені російські склади.