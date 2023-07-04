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На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили три роти окупантів, — Тарнавський

4 липня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили три роти окупантів, — Тарнавський
Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: Telegram-канал Тарнавського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом 3 липня Сили оборони України тільки на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки. Убитими та пораненими росіяни втратили три роти.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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За словами генерала Тарнавського, протягом доби Сили оборони України вибили російських окупантів з низки позицій.

Артилерія і ракетні війська ЗСУ здійснили за добу 1283 вогневі завдання.

Втрати росіян

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що тільки за останню добу втрати російських військ убитими і пораненими склали три роти.

Крім того, було знищено 36 одиниць російської військової техніки.

Зокрема:

  • 2 танки;
  • 9 ББМ;
  • 2 гармати Д-30;
  • 4 одиниці БМ-21 "Град";
  • 3 БпЛА Supercam;
  • БпЛА "Ланцет";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • гармата 2С5 "Гіацинт-С";
  • зенітний ракетний комплекс "Панцир-С";
  • зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
  • станція РЕБ.

Крім того, Сили оборони України знищили один пункт управління російськими військами та два склади з боєприпасами.

Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку
Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку

Нагадаємо, що у Якимівці, що на півдні Запорізької області, сьогодні, 4 липня, були уражені російські склади.

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