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На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали более 2 рот оккупантов, — Тарнавский

5 июля 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали более 2 рот оккупантов, — Тарнавский
Украинские военные. Фото: Минобороны Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с позиций на Таврийском направлении. ВСУ имеют значительные успехи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его словам, подразделения артиллерии в течение суток выполнили 1 541 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", — отметил командующий.

Что удалось уничтожить

Как отметил Тарнавский, было ликвидировано:

  • 2 ББМ,
  • 3 пушки Д-30,
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
  • РЛС "Зоопарк",
  • автомобильная техника.

Кроме того, наши военные уничтожили 9 складов с боеприпасами россиян.

Напомним, в течение 3 июля Силы обороны Украины только на Таврийском направлении уничтожили 36 единиц военной техники. Убитыми и ранеными россияне потеряли три роты.

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