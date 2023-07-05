На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали более 2 рот оккупантов, — Тарнавский

Украинские военные. Фото: Минобороны Украины

Украинские Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с позиций на Таврийском направлении. ВСУ имеют значительные успехи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его словам, подразделения артиллерии в течение суток выполнили 1 541 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", — отметил командующий.

Что удалось уничтожить

Как отметил Тарнавский, было ликвидировано:

2 ББМ,

3 пушки Д-30,

пушка 2А36 "Гиацинт-Б",

зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",

РЛС "Зоопарк",

автомобильная техника.

Кроме того, наши военные уничтожили 9 складов с боеприпасами россиян.

Напомним, в течение 3 июля Силы обороны Украины только на Таврийском направлении уничтожили 36 единиц военной техники. Убитыми и ранеными россияне потеряли три роты.