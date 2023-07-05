На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали более 2 рот оккупантов, — Тарнавский
Украинские Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с позиций на Таврийском направлении. ВСУ имеют значительные успехи.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Сколько задач выполнили наши военные
По его словам, подразделения артиллерии в течение суток выполнили 1 541 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", — отметил командующий.
Что удалось уничтожить
Как отметил Тарнавский, было ликвидировано:
- 2 ББМ,
- 3 пушки Д-30,
- пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
- зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
- РЛС "Зоопарк",
- автомобильная техника.
Кроме того, наши военные уничтожили 9 складов с боеприпасами россиян.
Напомним, в течение 3 июля Силы обороны Украины только на Таврийском направлении уничтожили 36 единиц военной техники. Убитыми и ранеными россияне потеряли три роты.