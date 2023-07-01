Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

Українські військові мають успіхи на Таврійському напрямку. Вони просуваються вперед.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1201 вогневе завдання. За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Українські військові знищили 14 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

БТР;

БМ-21 "Град";

протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

три БпЛА "Zala";

три гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

дві самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";

гаубиця 2А65 "Мста-Б";

автомобільна техніка.

"Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога. Армія працює", — додав Тарнавський.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем.

Також ми писали, що впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку.

Додамо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси.