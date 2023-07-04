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На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили три роты оккупантов, — Тарнавский

4 июля 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили три роты оккупантов, — Тарнавский
Бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото: Telegram-канал Тарнавского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

3 июля Силы обороны Украины только на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц военной техники. Убитыми и ранеными россияне потеряли три роты.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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По словам генерала Тарнавского, в течение суток Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с ряда позиций.

Артиллерия и ракетные войска ВСУ осуществили за сутки 1283 года огневые задачи.

Потери россиян

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что только за последние сутки потери российских войск убитыми и ранеными составили три роты.

Кроме того, были уничтожены 36 единиц российской военной техники.

В частности:

  • 2 танка;
  • 9 ББМ;
  • 2 пушки Д-30;
  • 4 единицы БМ-21 "Град";
  • 3 БпЛА Supercam;
  • БпЛА "Ланцет";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С";
  • зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • станция РЭБ.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили один пункт управления российскими войсками и два склада с боеприпасами.

Тарнавский об успехах на Таврическом направлении
Тарнавский об успехах на Таврическом направлении

Напомним, что в Акимовке на юге Запорожской области сегодня, 4 июля, были поражены российские склады.

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