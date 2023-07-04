На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили три роты оккупантов, — Тарнавский
3 июля Силы обороны Украины только на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц военной техники. Убитыми и ранеными россияне потеряли три роты.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія", бригадный генерал Александр Тарнавский.
Контрнаступление на юге
По словам генерала Тарнавского, в течение суток Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с ряда позиций.
Артиллерия и ракетные войска ВСУ осуществили за сутки 1283 года огневые задачи.
Потери россиян
Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что только за последние сутки потери российских войск убитыми и ранеными составили три роты.
Кроме того, были уничтожены 36 единиц российской военной техники.
В частности:
- 2 танка;
- 9 ББМ;
- 2 пушки Д-30;
- 4 единицы БМ-21 "Град";
- 3 БпЛА Supercam;
- БпЛА "Ланцет";
- БпЛА "Орлан-10";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- пушка 2С5 "Гиацинт-С";
- зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С";
- зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
- станция РЭБ.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили один пункт управления российскими войсками и два склада с боеприпасами.
Напомним, что в Акимовке на юге Запорожской области сегодня, 4 июля, были поражены российские склады.