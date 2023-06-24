На тлі хаосу в Росії ЗСУ готуються до контрнаступу біля Бахмута, — Міноборони РФ

Українські захисники на передовій. Фото: google.com

У Міноборони Росії заявили, що українській військові готуються до наступу на Бахмутському напрямку. Таким чином, "київський режим" нібито вирішив скористатися ситуацією з Пригожиним, яка призвела до "дезорганізації обстановки".

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Контрнаступ ЗСУ

"Скориставшись провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки, київський режим на Бахмутському тактичному напрямку зосереджує на вихідних рубежах для наступальних дій підрозділи 35-ї бригади та 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ", — йдеться в повідомленні російського відомства.

Нагадаємо, що оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ працюють на американській реактивній артилерійській установці HIMARS. Захисники запевняють, що така техніка "прискорює перемогу України".