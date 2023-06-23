Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний показав, як ЗСУ працюють на HIMARS: вражаюче відео arrow

Залужний показав, як ЗСУ працюють на HIMARS: вражаюче відео

23 червня 2023 22:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Залужний показав, як ЗСУ працюють на HIMARS: вражаюче відео
Американська реактивна артилерійська установка HIMARS. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ працюють на американській реактивній артилерійській установці HIMARS. Захисники запевняють, що така техніка "прискорює перемогу України". 

Про це повідомляє Валерій Залужний.

Читайте також:

Робота ЗСУ на HIMARS

Відомо, що сьогодні пройшов рівно рік з того часу, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS.

"Працювати на HIMARS — це честь для нас, бо така точна техніка наближає нашу Перемогу. Ворог дуже боїться цю машину", — кажуть військовослужбовці артилерійського підрозділу.

І додають, що дана установка ефективно працює на фронті та точно влучає у визначені цілі. 

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", — додають у ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як разом із військовими працює в одному зі штабів. Він зазначив, що "операція йде за планом".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB