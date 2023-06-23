Залужний показав, як ЗСУ працюють на HIMARS: вражаюче відео

Американська реактивна артилерійська установка HIMARS. Фото: google

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ працюють на американській реактивній артилерійській установці HIMARS. Захисники запевняють, що така техніка "прискорює перемогу України".

Про це повідомляє Валерій Залужний.

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Відомо, що сьогодні пройшов рівно рік з того часу, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS.

"Працювати на HIMARS — це честь для нас, бо така точна техніка наближає нашу Перемогу. Ворог дуже боїться цю машину", — кажуть військовослужбовці артилерійського підрозділу.

І додають, що дана установка ефективно працює на фронті та точно влучає у визначені цілі.

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", — додають у ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як разом із військовими працює в одному зі штабів. Він зазначив, що "операція йде за планом".