Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На фоне хаоса в России ВСУ готовятся к контрнаступлению у Бахмута, — Минобороны РФ arrow

На фоне хаоса в России ВСУ готовятся к контрнаступлению у Бахмута, — Минобороны РФ

24 июня 2023 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На фоне хаоса в России ВСУ готовятся к контрнаступлению у Бахмута, — Минобороны РФ
Украинские защитники на передовой. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Минобороны России заявили, что украинские военные готовятся к наступлению на Бахмутском направлении. Таким образом, "киевский режим" якобы решил воспользоваться ситуацией с Пригожиным, приведшей к "дезорганизации обстановки".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ работают на американской реактивной артиллерийской установке HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас