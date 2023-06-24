На фоне хаоса в России ВСУ готовятся к контрнаступлению у Бахмута, — Минобороны РФ

Украинские защитники на передовой. Фото: google.com

В Минобороны России заявили, что украинские военные готовятся к наступлению на Бахмутском направлении. Таким образом, "киевский режим" якобы решил воспользоваться ситуацией с Пригожиным, приведшей к "дезорганизации обстановки".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Контрнаступление ВСУ

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ работают на американской реактивной артиллерийской установке HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".