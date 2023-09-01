На тлі вторгнення в Україну МВС РФ відчуває гостру нестачу кадрів, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Росії всіма способами намагається пом'якшити гостру кадрову нестачу. Відтак, 31 серпня з'явився новий указ, який підвищує максимальні вікові обмеження з 35-40 років до 50-55.

Про це йдеться в щоденному звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

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Так, речниця російського МВС Ірина Волк 31 серпня висунула указ від 4 серпня, який підвищує максимальні вікові обмеження та інші вимоги. Цим указом підвищується граничний вік для тих, хто вступає в МВС з 35-40 років до 50-55 років залежно від посади, скасовується обов'язковість отримання особистої поруки для вступу на службу, скасовується випробувальний термін для новопризначених військовослужбовців і так далі.

Окрім того, Національна гвардія Росії (Росгвардія) створює нове формування для діяльності в Україні. 31 серпня російський мілблогер опублікував оголошення про набір добровольців до нового підрозділу "у складі 116-го ОДОНу", який нібито матиме важку військову техніку та діятиме в Україні.

"Хоча ця посада незрозуміла, вона, ймовірно, стосується нового підрозділу, призначеного для розгортання в Україні, підпорядкованого існуючому ОДОН імені Дзержинського (Окремий оперативний відділ), який традиційно виконує функції ключової внутрішньої служби безпеки Росгвардії в Москві та охороняє важливі державні об’єкти в воєнний час 200 000 рублів (2091 долар США) за командування", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що місцеві жителі негативно ставляться до примусової мобілізації у Криму, яку проводять російські окупанти, й відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.